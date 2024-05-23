Два парка и ДК обновят в этом году в Отрадненском районе

Более 60 млрд рублей направили на реализацию нацпроектов на Кубани в 2024 году. Даже в отдаленных районах региона появятся новые благоустроенные парки, детские площадки, а на месте заброшенных зданий — спортивные школы. Капитально отремонтируют сельские клубы.

Так, через четыре месяца планируют завершить благоустройство парка в станице Удобной Отрадненского района.

«Проектировщики предусмотрели две спортивные площадки, две детские игровые площадки. Также будет сцена, клумбы», — рассказывает представитель строительной организации Завен Карапетян.

Местная жительница Надежда Макарова полвека работала учителем физкультуры в школе. Она помнит, как в этом парке самостоятельно строили полосу препятствий из автомобильных покрышек и сооружали турникеты для занятий спортом, а также сажали деревья.

«Дорожки стареют, их все надо менять. В станицах района многие парки уже обновили, а мы долго ждали», — делится жительница станицы Удобной Надежда Макарова.

Также работы с опережением срока идут в селе Гусаровском. На месте зеленой поляны в 1 га сейчас благоустраивают современный парк по нацпроекту «Жилье и городская среда».

«Здесь будут прогулочные дорожки, детская спортивная площадка, которая уже готовится под заливку. Будет и спортивная площадка с воркаут-зоной, тренажерами для наших детей, которые с нетерпением ждут открытия», — говорит глава Красногвардейского сельского поселения Ольга Кузьменко.

Открытие нового объекта в центре села Гусаровского запланировали на 1 сентября.

Кроме того, в станице Отрадной проводят капитальный ремонт ДК. В рамках госпрограммы «Развитие культуры» отремонтируют фасад и внутренние помещения здания, заменят коммуникации, окна, двери и полы.

«Дождались этого ремонта, 21 год ждали. Естественно, что был косметический ремонт, но такой крупный, капитальный только в этом году начали», — рассказывает заведующая Домом культуры в станице Отрадной Лариса Мусаева.

После капремонта у творческих коллектив ДК появятся новые помещения для репетиций и занятий.

В этом году в Отрадненском районе будет отремонтировано и создано сразу три социально значимых объекта. В целом за 5 лет работы национальных программ на Кубани реализовали более 6 тыс. проектов с учетом мнения жителей.