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За счет федеральных средств проведут реконструкцию санатория «Маяк» для глухих в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/za-schet-federalnyh-sredstv-provedut-rekonstruktsiyu-sanatoriya-mayak-dlya-gluhih-v-sochi
За счет федеральных средств проведут реконструкцию санатория «Маяк» для глухих в Сочи
Фото пресс-службы администрации Сочи

Средства на это выделят из резервного фонда президента РФ. Санаторий находится в поселке Аше Лазаревского района города-курорта. В нем проходят лечение и реабилитацию инвалиды по слуху.

Планируется, что после реконструкции санаторий заработает как полноценный реабилитационный центр для людей с нарушением слуха. В рамках реновации обновят водопроводные и канализационные сети, планируется подведение газовой магистрали.

Кроме того, намерены произвести работу по гидроизоляции корпуса, а также перевести санаторий на круглогодичный режим. Это позволит работать с пациентами на протяжении всего необходимого периода лечения. Еще приобретут новое оборудования для медицинского корпуса.

Реконструкцию здравницы рассчитывают закончить за три года. В этом году специалисты проведут проектные работы и геодезические изыскания, а в 2024–2025 годах — строительные работы.

«Маяк» работает с 1965 года. На территории санатория находятся 2 спальных корпуса на 120 человек. Также здесь есть спортплощадки и благоустроенные аллеи для прогулок, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Владимир Путин 2 декабря на встрече с людьми с ОВЗ и представителями общественных организаций пообещал реконструировать санаторий «Маяк» для глухих в Сочи.

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