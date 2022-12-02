Путин пообещал реконструировать санаторий «Маяк» для глухих в Сочи

Об этом президент России Владимир Путин заявил 2 декабря на встрече с людьми с ОВЗ и представителями общественных организаций.

Председатель белгородского отделения Всероссийского общества глухих Юрий Шашнин рассказал президенту, что в Сочи есть санаторий «Маяк», предназначенный для людей с нарушениями слуха. Общество глухих планирует подготовить его для круглогодичной работы.

«Для этого необходима реновация санатория, поскольку необходимо построить новые площадки, спортивные, оздоровительные, медицинское, реабилитационное оборудование, привлечь кадры, сделать доступную среду в корпусах санатория», — сказал Шашнин.

Путин пообещал помочь в реконструкции санатория «Маяк». По его словам, средства на эти цели выделят из президентского резервного фонда.

«Что касается санатория, давайте мы это сделаем, поможем вам. Я готов сделать это из президентского резервного фонда», — отметил Путин.

Шашнин подчеркнул, что для реконструкции санатория «Маяк» необходимо 250 млн рублей, а Всероссийское общество глухих самостоятельно не справится с такой нагрузкой, сообщает ТАСС.

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