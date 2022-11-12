Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Сочи санаторий «Белые ночи» реконструируют в течение трех лет

Общество
12.11.2022 10:20
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-sanatorij-belye-nochi-rekonstruiruyut-v-techenie-treh-let
В Сочи санаторий «Белые ночи» реконструируют в течение трех лет
Фото t.me/AlekseiKopaigorodskii

Санаторий на курорте принимает туристов с 1976 года. Сейчас зданию требуется ремонт.

Об этом рассказал мэр Сочи Алексей Копайгородский.

«Сейчас требуется ремонт, замена изношенных инженерных сетей, обновление медицинского оборудования. Все это инвесторы планируют в течение трех лет. Количество мест увеличат почти вдвое – до тысячи. Здесь будут трудиться более 600 человек», — написал он в Telegram.

Вокруг санатория находится дендропарк площадью в 10 га. Реликтовый лес сохранят. Также при обновлении комплекса проведут благоустройство на берегах реки и морской набережной.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Комфорт и масштаб: в мае 2023 на курорте Miracleon в Анапе появятся четыре новых отеля
Комфорт и масштаб: в мае 2023 на курорте Miracleon в Анапе появятся четыре новых отеля
В Краснодарском крае планируют временно запретить использование беспилотников
В Краснодарском крае планируют временно запретить использование беспилотников
На Кубани прокуратура добилась увольнения из детсада сотрудника, в отношении которого возбуждали уголовное дело
На Кубани прокуратура добилась увольнения из детсада сотрудника, в отношении которого возбуждали уголовное дело
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В Абинске пьяный мужчина на глазах у своих детей перерезал горло щенку
  2. В Ставропольском крае школьник убил одноклассника на перемене из-за испачканного мелом пиджака
  3. В Краснодарском крае задержали подозреваемых в краже 60 млн рублей со счетов покойников
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. В Госдуме предложили запретить видеоигры, пропагандирующие жестокость
  6. Ограничение работы аэропортов в Краснодарском крае продлили до 21 ноября
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях