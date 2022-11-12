В Сочи санаторий «Белые ночи» реконструируют в течение трех лет
Общество
12.11.2022 10:20
Санаторий на курорте принимает туристов с 1976 года. Сейчас зданию требуется ремонт.
Об этом рассказал мэр Сочи Алексей Копайгородский.
«Сейчас требуется ремонт, замена изношенных инженерных сетей, обновление медицинского оборудования. Все это инвесторы планируют в течение трех лет. Количество мест увеличат почти вдвое – до тысячи. Здесь будут трудиться более 600 человек», — написал он в Telegram.
Вокруг санатория находится дендропарк площадью в 10 га. Реликтовый лес сохранят. Также при обновлении комплекса проведут благоустройство на берегах реки и морской набережной.
Популярные новости
- В Абинске пьяный мужчина на глазах у своих детей перерезал горло щенку
- В Ставропольском крае школьник убил одноклассника на перемене из-за испачканного мелом пиджака
- В Краснодарском крае задержали подозреваемых в краже 60 млн рублей со счетов покойников
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- В Госдуме предложили запретить видеоигры, пропагандирующие жестокость
- Ограничение работы аэропортов в Краснодарском крае продлили до 21 ноября