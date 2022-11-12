В Сочи санаторий «Белые ночи» реконструируют в течение трех лет

Фото t.me/AlekseiKopaigorodskii

Санаторий на курорте принимает туристов с 1976 года. Сейчас зданию требуется ремонт.

Об этом рассказал мэр Сочи Алексей Копайгородский.

«Сейчас требуется ремонт, замена изношенных инженерных сетей, обновление медицинского оборудования. Все это инвесторы планируют в течение трех лет. Количество мест увеличат почти вдвое – до тысячи. Здесь будут трудиться более 600 человек», — написал он в Telegram.

Вокруг санатория находится дендропарк площадью в 10 га. Реликтовый лес сохранят. Также при обновлении комплекса проведут благоустройство на берегах реки и морской набережной.