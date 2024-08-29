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За рулем чужого BMW поймали 15-летнюю девочку в Лабинском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/za-rulem-chuzhogo-bmw-pojmali-15-letnyuyu-devochku-v-labinskom-rajone
За рулем чужого BMW поймали 15-летнюю девочку в Лабинском районе
Фото t.me/gibdd123region

Автомобиль марки BMW привлек внимание правоохранителей, патрулировавших улицы в станице Вознесенской.

Остановив машину, полицейские обнаружили за рулем 15-летнюю девочку. Школьница управляла иномаркой без водительского удостоверения и, соответственно, без необходимых навыков вождения.

Девочку отстранили от управления и сообщили ее законным представителям о происшествии. Составленные в отношении подростка материалы передали в комиссию по делам несовершеннолетних.

В отношении 35-летнего владельца BMW вынесли постановление о привлечении к административной ответственности за передачу управления автомобилем лицу, заведомо не имеющему права управления. Хозяину иномарки предстоит выплатить штраф в 30 тыс. рублей.

Автомобиль отправили на спецстоянку, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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