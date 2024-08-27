Подростки разбились на питбайке в Краснодарском крае

ДТП произошло 27 августа около 19:30 в станице Варениковской Крымского района.

По предварительным данным, 16-летний водитель питбайка не справился с управлением, съехал с дороги и столкнулся с деревом.

В результате аварии подросток — водитель питбайка погиб, а его 12-летний пассажир пострадал. Ребенка доставили в больницу с травмами различной степени тяжести, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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