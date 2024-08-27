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Четыре человека пострадали в жестком ДТП на встречке под Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/chetyre-cheloveka-postradali-v-dtp-na-vstrechke-pod-sochi
Четыре человека пострадали в жестком ДТП на встречке под Сочи
Фото t.me/mvd_23

Авария произошла утром 27 августа на трассе Джубга – Сочи в Лазаревском районе города-курорта.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Газель» на закруглении дороги не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в легковой автомобиль Mercedes. В результате аварии пострадали водители обоих автомобилей и два пассажира.

По факту ДТП в полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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