Водитель сбил двоих мужчин на «зебре» в Сириусе и скрылся, есть погибший

Смертельная авария произошла 25 августа около 20:00 в районе улицы Чемпионов в Сириусе.

По предварительным данным, на нерегулируемом пешеходном переходе водитель автомобиля BAIC сбил двоих мужчин. Не оказав пострадавшим помощи, водитель скрылся с места ДТП. В результате аварии один мужчина погиб, второй с травмами был госпитализирован.

Во время оперативных мероприятий полицейские нашли и задержали 40-летнего водителя иномарки. По факту произошедшего в полиции возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека, сообщает пресс-служба ОМВД России по федеральной территории «Сириус» в Telegram.

Читайте также: четыре ребенка пострадали за один день в ДТП в Сочи.