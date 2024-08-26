Четыре ребенка пострадали за один день в ДТП в Сочи

Две аварии, в которых пострадали дети, произошли 25 августа на федеральной трассе А-147 Джубга — Сочи.

В 9:50 на 156-м километре трассы 43-летний водитель автомобиля Nissan Murano заснул за рулем и выехал на встречную полосу, где врезался в автомобили Renault Logan и BMW. В результате ДТП в автомобиле Nissan пострадали три ребенка в возрасте 6, 8 и 9 лет. Их госпитализировали.

В 17:30 на 97-м километре трассы в Лазаревском районе 44-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris выехал на встречную полосу, чтобы объехать стоящий после ДТП автомобиль, и столкнулся с «Лада Веста». В результате ДТП 5-летнему пассажиру отечественной легковушке потребовалась медпомощь, сообщает ГИБДД УВД по Сочи в Telegram.

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