За развращение двух девочек жителя Абинска посадили на 14 лет

Абинский районный суд в закрытом судебном заседании рассмотрел уголовное дело в отношении 46-летнего мужчины, которого обвиняли в двух преступлениях против половой неприкосновенности двух девочек.

По данным следствия, в конце ноября 2020 года 42-летний мужчина был в доме своего друга в СНТ «Родник», где присматривал за его маленькими детьми. Злоумышленник воспользовался беспомощным состоянием 6-летней девочки и совершил в ее отношении насильственные действия сексуального характера.

В конце июля 2023 года в Абинске этот же мужчина совершил аналогичное преступление в отношении 15-летней девочки, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело. Судебная сексолого-психолого-психиатрическая экспертиза признала подсудимого вменяемым. В суде мужчина вину не признал, заявив, что его оговорили.

Суд назначил подсудимому 14 лет лишения свободы в колонии строго режима с ограничением свободы на срок два года. С осужденного в пользу одной из пострадавших взыскали 100 тыс. 000 рублей. Приговор в законную силу не вступил, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram.

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