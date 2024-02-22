За развращение 15-летней девочки задержали иностранца в Сочи

Следственный отдел по Адлерскому району Сочи СКР по краю задержал 19-летнего гражданина Узбекистана, которого подозревают в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней.

По версии следствия, парень переписывался с 15-летней девочкой в одном из мессенджеров, предлагал ей вступить с ним в половую связь и отправлял ей непристойные сообщения. При этом он знал о возрасте девочки и назначил ей встречу.

Возбудили уголовное дело о совершении развратных действий в отношении подростка. Подозреваемого задержали и допросили.

В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Следователь ходатайствует в суде о заключении подозреваемого под стражу. Выясняются все обстоятельства совершенного преступления, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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