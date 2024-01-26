В Новороссийске ищут пенсионера, который показывал детям свои половые органы

Инцидент произошел 24 января во дворе одной из 9-этажек на улице Волгоградской города-героя.

Школьницы играли на спортивной площадке с тренажерами. Напротив нее в углу здания стоял мужчина около 60 лет. Он попросил девочек быть потише и подозвал их к себе, «что-то им показать». Девочки подошли к дедушке, после чего тот снял штаны.

Школьницы убежали в библиотеку и попросили о помощи. Библиотекарь вышла на улицу, но пенсионера там уже не было. Она же вызвала полицию.

«В отделе полиции Южного района УМВД России по Новороссийску осуществляется проверка поступившей информации, сотрудниками полиции осуществляется комплекс поисковых и оперативно-розыскных мероприятий. Изучаются записи с камер наблюдения, опрашивают возможных свидетелей», — сообщили в полиции Новороссийска.

Вечером девочек опросили. Жильцы посмотрели записи с камер видеонаблюдения, но похожего мужчину нигде не увидели, поскольку камеры не захватывают торец дома. Со слов школьниц, пенсионер был одет в кожаные куртку и кепку, а лицо было в шрамах и прыщах. В руках у него был смартфон, пишет «Новороссийский рабочий».

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