В Краснодаре мужчина вынес маленького ребенка на холод в одном памперсе

Отца с дочкой заметили 25 января на улице Героя Сарабеева в микрорайоне «Панорама».

По словам очевидцев, одетый мужчина вынес маленького ребенка на холод в одном памперсе, а также натирал дочку снегом. Этой информацией заинтересовались правоохранительные органы.

«На основании выявленной информации полицией Краснодара инициировано проведение проверки, в ходе которой будут установлены личности мужчины и ребенка и проверено состояние несовершеннолетнего», — сообщает пресс-служба УМВД Краснодара.

Действиям мужчины дадут правовую оценку. По результатам проверки в полиции примут процессуальное решение.

Читайте также: в Геленджике годовалый ребенок съел неизвестное вещество и попал в реанимацию. Инцидент произошел в селе Дивноморском.