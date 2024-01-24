В Геленджике годовалый ребенок съел неизвестное вещество и попал в реанимацию

Инцидент произошел в селе Дивноморском Геленджика.

Родители не досмотрели за ребенком, которому нет и двух лет. Мальчик съел что-то с земли, у него появилась сильная слабость и судороги. Испугавшись за состояние ребенка, родители вызвали скорую. Врачи доставили пострадавшего в реанимацию и спасли.

«Последствия для организма после такого тяжелого отравления могут быть самые нехорошие! Конечно, медики сделали взяли анализы, чтобы выяснить, что малыш съел. Какие химические вещества попали в организм ребенка — ответ будет. Но главный вопрос к маме и папе — как такое вообще могло случиться? Пишу об этом случае для того, чтобы родители не снижали контроль за своими детьми. В этом происшествии виноваты только взрослые!» — написала замглавы Геленджика Янина Скорикова в Telegram.

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