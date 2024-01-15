За разлив нефти под Краснодаром компания возместила ущерб в 11,2 млн рублей

Разгерметизация скважины произошла 1 декабря на территории Северского района. В результате произошло загрязнение нефтепродуктами почвы вокруг устройства.

Специалисты пришли к выводу, что из-за инцидента природе был причинен ущерб в размере 11 млн 194 тыс. рублей. В адрес владельца нефтяной скважины — ООО «РН-Краснодарнефтегаз» направили требование возместить указанную сумму.

Компания оплатила сумму ущерба в полном объеме, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Росприроднадзора.

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