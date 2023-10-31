Ущерб от незаконных свалок на северо-востоке Краснодара оценили в 292 млн рублей

Всего за последние месяцы сотрудники Росприроднадзора и ЦЛАТИ по ЮФО выполнили почти 100 выездных обследований из-за незаконных свалок, найденных в поселках Победитель и Индустриальный.

Специалисты взяли пробы почв в районе свалок. Лабораторные исследования показали значительное превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ. Ущерб окружающей среде составил около 292 млн рублей.

Собственникам участков, на которых нашли незаконно складируемые отходы, направили письма для возмещения причиненного ущерба. Если они откажутся сделать это добровольно, то вопрос начнут решать через суд.

В Краснодаре продолжается активная работа по пресечению незаконных свалок. Все желающие могут сообщить о них ответственному дежурному по номеру телефона: +79180600187, сообщает пресс-служба Росприроднадзора.

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