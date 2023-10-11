На окраине Краснодара нашли еще одну незаконную свалку

Замусоренный участок земли обнаружили на улице Багратионовской в поселке Индустриальном.

Ранее местные жители неоднократно жаловались на то, что этот земельный участок используют не по назначению. Водители грузовых автомобилей свозили сюда строительные и бытовые отходы. Мусор размещали и на прилегающей территории.

Специалисты проверили этот участок и нашли там незаконную свалку. Эта земля предназначена для индивидуального жилищного строительства, однако никаких работ по возведению дома там не ведут.

В связи с этим собственнику ранее выносили предостережение, но он решил никак на это не реагировать. Теперь Росреестр совместно с прокуратурой организовал проверку.

Владельцу земельного участка в Индустриальном грозит административная ответственность. Его обяжут устранить все нарушения, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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