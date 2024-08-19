За разговоры по телефону и вождение локтем оштрафовали водителя автобуса в Сочи

Водителя, управляющего маршруткой с телефоном в руках, сняли пассажиры.

По словам очевидцев, рулил водитель локтем, в одной руке он держал телефон, а другой что-то записывал.

Личность нарушителя установили правоохранители. В отношении водителя составили два протокола — о нарушении правил пользования телефоном и применения ремней безопасности.

С работодателем водителя провели профилактическую беседу об ответственности за безопасность пассажирских перевозок, сообщает пресс-служба ГИБДД УВД по Сочи.

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