За разговоры по телефону и вождение локтем оштрафовали водителя автобуса в Сочи
Происшествия
19.08.2024 17:59
Водителя, управляющего маршруткой с телефоном в руках, сняли пассажиры.
По словам очевидцев, рулил водитель локтем, в одной руке он держал телефон, а другой что-то записывал.
Личность нарушителя установили правоохранители. В отношении водителя составили два протокола — о нарушении правил пользования телефоном и применения ремней безопасности.
С работодателем водителя провели профилактическую беседу об ответственности за безопасность пассажирских перевозок, сообщает пресс-служба ГИБДД УВД по Сочи.
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