За распространение детской порнографии в интернете задержали жителя Краснодарского края
Происшествия
21.08.2023 12:18
Мужчину задержали полицейские в рамках международной операции NARSIL, проводимой НЦБ Интерпол МВД России, целью которой было установить лиц, причастных к созданию и администрированию сайтов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.
По данным следствия, 38-летнийо житель Гулькевичи создал пять интернет-сайтов и разметил в открытом доступе медиафайлы порнографического содержания. Во время обыска в доме у подозреваемого изъяли компьютерную технику, а также цифровые носители информации.
Подозреваемого задержали. Возбудили уголовное дело о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов. Расследование продолжается, сообщает портал «МВД Медиа».
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