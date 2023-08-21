В Татарстане будут судить мужчину, который снимал порнографию и отправлял 12-летней девочке в Сочи

В Татарстане завершили расследовать уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Казани, которого обвиняют в развратных действиях, незаконном изготовлении и распространении порнографии, а также видеосъемке несовершеннолетнего для изготовления порнографии.

По версии следствия, осенью 2022 года в мессенджере мужчина познакомился с 12-летней девочкой из Сочи. После этого он начал отправлять ей сообщения интимного характера, а также видео и фотографии порнографического характера со своим участием. Затем злоумышленник склонил девочку к аналогичным действиям.

Подозреваемого задержали сотрудники полиции. Причастность преступлениям мужчина полностью признал. Расследование уголовного дела завешено, материалы передали в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Татарстан.

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