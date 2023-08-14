Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В Краснодарском крае задержали участника банды, распространявшей детскую порнографию в интернете

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-zaderzhali-uchastnika-bandy-rasprostranyavshej-detskuyu-pornografiyu-v-internete
В Краснодарском крае задержали участника банды, распространявшей детскую порнографию в интернете
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

В Свердловской области Следственный комитет России расследует уголовное дело о хранении и распространении в интернете материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

По данным следствия, в Екатеринбурге в 2020-2022 годах злоумышленники хранили по нескольким адресам материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних в целях распространения на нескольких сайтах. Во время обысков дома у подозреваемых нашли и изъяли компьютерную технику со специализированным программным обеспечением для создания и администрирования сайтов. Также изъяли съемный жесткий диск с порнографией.

Двоих злоумышленников задержали. Во время допросов они сообщили о том, что у них был еще один сообщник — 39-летний житель Краснодарского края. Его также задержали.

Все подозреваемые находятся под стражей. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области.

Читайте также: экс-руководителя театра танцев осудили за приставание к ученику во время международного конкурса в Сочи.

Статьи
Бульон из инфекций: врач объяснил, чем опасно море в августе
Бульон из инфекций: врач объяснил, чем опасно море в августе
Госуслуги: 7 советов по работе с порталом
Госуслуги: 7 советов по работе с порталом
Семь правил красивого макияжа
Семь правил красивого макияжа
Стоит ли есть конину: польза и вред
Стоит ли есть конину: польза и вред
7 инфекций, передающихся половым путем, о которых обязательно знать
7 инфекций, передающихся половым путем, о которых обязательно знать
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях