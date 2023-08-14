В Краснодарском крае задержали участника банды, распространявшей детскую порнографию в интернете

В Свердловской области Следственный комитет России расследует уголовное дело о хранении и распространении в интернете материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

По данным следствия, в Екатеринбурге в 2020-2022 годах злоумышленники хранили по нескольким адресам материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних в целях распространения на нескольких сайтах. Во время обысков дома у подозреваемых нашли и изъяли компьютерную технику со специализированным программным обеспечением для создания и администрирования сайтов. Также изъяли съемный жесткий диск с порнографией.

Двоих злоумышленников задержали. Во время допросов они сообщили о том, что у них был еще один сообщник — 39-летний житель Краснодарского края. Его также задержали.

Все подозреваемые находятся под стражей. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области.

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