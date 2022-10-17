За пять лет в Краснодарском крае заменили свыше 940 км теплосетей

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом 17 октября сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на совещании об итогах подготовки к отопительному сезону.

Глава Кубани отметил, что уровень износа теплосетей в регионе все еще остается высоким.

«За последние пять лет в крае заменили более 940 км теплосетей. Но уровень их износа все еще остается достаточно высоким — порядка 65%. Мы решили ежегодно обновлять не менее 5% сетей. К сожалению, не все муниципалитеты идут в графике. Только за счет средств бюджета модернизировать котельные и теплосети невозможно. Поэтому мы договаривались заключать концессионные соглашения. 13 районов привлекли на модернизацию сетей порядка 4,5 млрд рублей. Остальные должны активнее включиться в работу», — сказал Кондратьев.

Министр ТЭК и ЖКХ Кубани Андрей Прошунин сообщил, что работа по замене сетей идет с 2016 года. В 2022 году планируют обновить 143 км.

«Также модернизируем 51 котельную, причем 32 из них — за счет средств инвесторов. Начиная с 2020 года заключили 19 концессионных соглашений в отношении систем теплоснабжения и горячего водоснабжения. В том числе концессии в Славянском, Тихорецком, Апшеронском, Мостовском и Новопокровском районах заключили в текущем году», — сказал Прошунин.

Губернатор отметил, что ресурсосберегающие компании — это бизнес, но в первую очередь это социальная ответственность, безопасность и комфорт людей зимой. Он дал поручение уделить особое внимание районам, у которых были проблемы с теплоснабжением в прошлом году, и не допустить подобного в этом сезоне. Так, в Новороссийске было много аварий на системах, эксплуатируемых «АТЭК».

«Взяли ситуацию на контроль, провели встречи с главой города и учредителями «АТЭК». В итоге компания значительно увеличила финансирование, выделив на ремонт котельных и тепловых сетей Новороссийска 72,2 млн рублей. Это позволило реконструировать более 7 км тепловых сетей и капитально отремонтировать порядка 20 котлов. В том числе на котельной «Южная» и в 3-м микрорайоне. Там происходило больше всего аварий», — сказал Прошунин.

Гендиректор «АТЭК» Александр Семенко доложил, что также ремонт оборудования и замену насосов в котельных провели в Абинском, Гулькевичском и Тимашевском районах, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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