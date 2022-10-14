В Новороссийске отопительный сезон начнется 19 октября
Общество
14.10.2022 09:46
Теплоснабжающие и теплосетевые организации начнут подготовку к запуску систем уже 17 октября.
Согласно постановлению главы администрации Новороссийска, в первую очередь отапливать начнут медицинские и образовательные учреждения. Следом тепло подадут в жилые дома, общежития и гостиницы, после них — в здания общественно-культурного назначения и вузы.
Завершить подключение всех потребителей планируют 22 октября.
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