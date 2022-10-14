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В Новороссийске отопительный сезон начнется 19 октября

Общество
14.10.2022 09:46
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-otopitelnyj-sezon-nachnetsya-19-oktyabrya
В Новороссийске отопительный сезон начнется 19 октября
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Теплоснабжающие и теплосетевые организации начнут подготовку к запуску систем уже 17 октября.

Согласно постановлению главы администрации Новороссийска, в первую очередь отапливать начнут медицинские и образовательные учреждения. Следом тепло подадут в жилые дома, общежития и гостиницы, после них — в здания общественно-культурного назначения и вузы.

Завершить подключение всех потребителей планируют 22 октября.

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