В Новороссийске отопительный сезон начнется 19 октября

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Теплоснабжающие и теплосетевые организации начнут подготовку к запуску систем уже 17 октября.

Согласно постановлению главы администрации Новороссийска, в первую очередь отапливать начнут медицинские и образовательные учреждения. Следом тепло подадут в жилые дома, общежития и гостиницы, после них — в здания общественно-культурного назначения и вузы.

Завершить подключение всех потребителей планируют 22 октября.

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