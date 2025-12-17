За пять лет объем инвестиций в Краснодарский край увеличился в два раза

По итогам 2025 года объем инвестиций в региональную экономику достигнет 1 трлн 200 млрд рублей, рассказал глава Кубани Вениамин Кондратьев на церемонии награждения национальной премии «Лидеры инвестиционного развития — 2025».

В мероприятии приняли участие зампред правительства России Александр Новак и президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Вице-премьер отметил, что федеральные инвестиции в первую очередь зависят от работы региональных коллег. Александр Новак поблагодарил команды на местах за вклад в развитие данного направления экономики страны.

«Эта премия очень актуальна, поскольку президент обозначил задачи по увеличению обеспечения инвестиций. Спасибо за работу региональных команд на местах», — отметил Новак.

С 2022 года в Краснодарском крае работает Агентство по привлечению инвестиций. В настоящий момент его специалисты сопровождают 230 инвестпроектов на общую сумму более 900 млрд рублей.

Губернатор Кубани обратил внимание коллег на всестороннюю поддержку бизнеса в регионе. Это налоговые преференции, субсидии, льготные займы Фонда микрофинансирования и Фонда развития промышленности. Такая инвестиционная политика позволила краю выйти в лидеры страны.

«За последние 5 лет объем инвестиций в край увеличился в два раза. В 2024 году в экономику мы привлекли рекордный 1 трлн 120 млрд рублей. В этом году рассчитываем выйти на 1 трлн 200 млрд рублей. И это в непростых экономических условиях», — написал Кондратьев в своих соцсетях.

Успехи Кубани не могли остаться незамеченными на федеральном уровне. Вениамин Кондратьев, как руководитель региона, получил из рук вице-премьера особенную награду за заслуги перед инвесторами. Приз в номинации «Лучший руководитель регионального Агентства по привлечению инвестиций года» достался Юлии Приходько. Специалистом года признали Каринэ Асриеву. Награда «Инвестор года» досталась кубанскому производству лекарственных препаратов.

