За пять лет на Кубани построили около 80 км групповых водопроводов

В планах выполнить работы на всех участках в 2025 году. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об этом 27 октября.

«Президент России Владимир Путин всегда отмечает приоритетами для регионов развитие инфраструктуры – от этого напрямую зависит экономический рост и качество жизни. В Краснодарском крае мы продолжаем реализацию масштабного проекта — реконструкцию Троицкого, Таманского и Ейского групповых водопроводов, которые давно исчерпали свои лимиты. Фактически — это строительство полностью новых объектов», — отметил Кондратьев.

Глава региона добавил, что новые сети решат проблему водоснабжения ряда густонаселенных районов. По его словам, масштабные проекты строят, привлекая инфраструктурные бюджетные кредиты.

Благодаря ремонту Троицкого водовода улучшится качество водоснабжения жителей Крымского района, Геленджика и Новороссийска, а также близлежащих населенных пунктов. Работы первого этапа уже выполнили. Сейчас специалисты делают траншеи от Новороссийска в сторону Кабардинки. В ходе заключительного этапа выполнят работы на участке сети от Кабардинки до Геленджика, длина которого —18,3 км. Его уже одобрила госэкспертиза.

Ремонт Ейского водовода обеспечит жителей Ейского, Староминского, Щербиновского и Кущевского районов. Он будет заменять магистраль, которую построили свыше 40 лет назад. Первый этап выполнил в прошлом году, второй и третий этапы с длиной 19,3 км — закончат в этом году. В будущем здесь проложат еще 67,4 км сетей.

Общая длина Таманского водовода — 40,5 км. Сейчас здесь заменили 13,5 км сетей. В планах завершить весь комплекс работ в 2024 году, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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