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Более 5 км водопроводных сетей заменят в Ейском районе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-5-km-vodoprovodnyh-setej-zamenyat-v-ejskom-rajone
Более 5 км водопроводных сетей заменят в Ейском районе
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Специалисты «Кубаньводкомплекса» обновят аварийный участок старого водовода, который уже выработал свой ресурс.

По словам врио министра ТЭК и ЖКХ Кубани Вячеслава Шапошника, новый трубопровод диаметром 225 мм проложат на участке протяженностью более 5,1 тыс. м — от водопроводного колодца по улице Рассветной в Ейске до насосной станции «Луговая» вблизи поселка Большелугский.

После ремонта снизится риск возникновения аварийных ситуаций и увеличится надежность подачи ресурса в поселки Большелугский, Краснофлотский и Симоновка, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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