Более 5 км водопроводных сетей заменят в Ейском районе

Специалисты «Кубаньводкомплекса» обновят аварийный участок старого водовода, который уже выработал свой ресурс.

По словам врио министра ТЭК и ЖКХ Кубани Вячеслава Шапошника, новый трубопровод диаметром 225 мм проложат на участке протяженностью более 5,1 тыс. м — от водопроводного колодца по улице Рассветной в Ейске до насосной станции «Луговая» вблизи поселка Большелугский.

После ремонта снизится риск возникновения аварийных ситуаций и увеличится надежность подачи ресурса в поселки Большелугский, Краснофлотский и Симоновка, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: водопровод прорвало из-за обвала грунта в микрорайоне Бытха в Сочи.