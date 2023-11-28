За пять лет 1,3 тыс. общественных территорий благоустроили на Кубани

Парки, скверы и другие территории приводят в порядок в рамках нацпроектов «Формирование комфортной городской среды» и «Жилье и городская среда». Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об этом на совещании.

«Благодаря нацпроектам по инициативе Президента Владимира Владимировича Путина у нас есть возможность строить парки и скверы, создавать места для отдыха и занятий спортом. За пять лет уже благоустроили 1,3 тыс. территорий. Это видимый результат работы власти, другое качество жизни в наших городах и станицах», — отметил Кондратьев.

Глава региона добавил, что в этом году благоустраивают 142 территории. На эти цели из бюджетов всех уровней выделили 4 млрд рублей. По словам вице-губернатора Андрея Прошунина, в порядок привели уже 106 парков и скверов.

«На оставшихся 36 территориях работы — в финальной стадии, готовность составляет 95%. Там завершают установку малых архитектурных форм, дополнительное озеленение, ведут приемку объектов», — добавил он.

В зеленых зонах размещают детские и спортивные площадки, устанавливают беседки и шахматные столы, площадки для проведения мероприятий, а также проводят уличное освещение. Помимо этого, там высаживают новые деревья и кустарники, монтируют систему полива. В случае необходимости монтируют камеры видеонаблюдения. Губернатор подчеркнул, что в следующем году планируется благоустроить 65 общественных территорий.

«Чтобы уложиться в сроки, нужно уже сейчас приступать к конкурсным процедурам. Заключить все контракты до 15 января и, как только позволит погода, начинать благоустройство», — сообщил глава региона.

Кондратьев отметил, что к работам следует привлекать подрядчиков с хорошей репутацией, а также применять материалы кубанских производителей и саженцы местных питомников, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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