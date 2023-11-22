В центре Усть-Лабинска по нацпроекту благоустроили территорию

Благоустройство участка в границах улиц имени Ленина, Красной и Вокзальной выполнили в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

«Здесь заменили тротуарную и тактильную плитку, отремонтировали подпорные стенки, сделали места для парковки транспорта и провели дополнительное озеленение», — рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник.

Кроме того, на территории установили малые архитектурные формы, посадили новые газоны и цветочные клумбы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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