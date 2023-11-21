Парк привели в порядок по нацпроекту в Отрадненском районе

Реконструкция зеленой зоны площадью в 20 тыс. кв. метров в станице Спокойной прошла по нацпроекту «Жилье и городская среда».

По словам вице-губернатора Кубани Андрея Прошунина, в парке установили скамейки, расположили беседки для отдыха, а также проложили новые прогулочные дорожки.

«На детской площадке уложили резиновое покрытие и разместили игровое оборудование. Для безопасности в парке установили уличные светильники, системы видеонаблюдения и радиооповещения», — добавил замгубернатора.

Кроме того, в парке выполнили озеленение, а также установили малые архитектурные формы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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