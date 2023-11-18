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Сквер «Изумрудный» в Краснодаре официально открыли

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/skver-izumrudnyj-v-krasnodare-ofitsialno-otkryli
Фото t.me/emnaumov

Торжественное мероприятие прошло в Музыкальном микрорайоне 18 ноября.

«Вместе с жителями Молодежного микрорайона перерезали ленту и вписали этот день в историю нашего города», — написал мэр Евгений Наумов в Telegram.

Он отметил, что благодаря усилиям всех неравнодушных людей территорию удалось сохранить от застройки.

«Теперь нужно всем бережно относиться к тому, что создано! А наш зелёный марафон продолжается. Ведь Краснодар — город парков и скверов», — добавил глава города.

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