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За пьяное убийство соседа житель Кубани получил 6,5 лет колонии

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/za-pyanoe-ubijstvo-soseda-zhitel-kubani-poluchil-6-5-let-kolonii
За пьяное убийство соседа житель Кубани получил 6,5 лет колонии
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Убийство произошло в ноябре 2023 года в станице Калиниской. В мае этого года Калининский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего местного жителя.

По данным следствия, пьяный мужчина находился в своей квартире и поссорился с соседом на бытовой почве. Злоумышленник напал с кулаками на пострадавшего, он избил его по голове и туловищу, а затем перенес жертву в его квартиру. От полученных травм пострадавший умер.

Возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть. Суд назначил подсудимому 6,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в Telegram.

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