Суд дал 9,5 лет мужчине, зарезавшему девушку за разрыв отношений в Краснодаре

Убийство произошло вечером 12 декабря 2023 года на 5 этаже общежития № 18 на улице Циолковского в краевой столице.

Прикубанский районный суд Краснодара в мае вынес приговор в отношении 43-летнего местного жителя, которого обвиняли в убийстве.

По данным следствия, мужчина поссорился с 35-летней возлюбленной из-за того, что она решила разорваться с ним отношения. Злоумышленник несколько раз ударил ее кулаком в лицо, а затем ножом в грудь, голову и плечо. От полученных ранений пострадавшая скончалась на месте, а нападавший скрылся. Через несколько часов он сам пришел в полицию и сдался.

Возбудили уголовное дело об убийстве. Суд приговорил обвиняемого к 9,5 годам в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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