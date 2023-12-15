За проведением выборов президента РФ на Кубани будут наблюдать общественники

Работу экспертов и независимых наблюдателей на президентских выборах в регионе обеспечит Общественный штаб, созданный на базе краевой Общественной палаты.

Специальный выборный штаб работает круглогодично. С его помощью обеспечивают наблюдение всех уровнях выборов: муниципальных, региональных и федеральных. В состав штаба вошли независимые эксперты, не представляющие интересы кандидатов. Среди них: региональный омбудсмен, члены Общественной палаты, журналисты, юристы, медиаторы и представители Совета по правам человека при губернаторе Кубани.

Общественный штаб активно взаимодействует с сотрудниками краевого избиркома и ассоциацией «Независимый общественный мониторинг».

Выборы президента России в 2024 году пройдут в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта, сообщает пресс-служба Общественной палаты Краснодарского края.

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