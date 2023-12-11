Информационная кампания по выборам президента России стартовала на Кубани

По решению Центральной избирательной комиссии РФ следующие президентские выборы в стране состоятся в 2024 году — с 15 по 17 марта.

Региональные избирательные комиссии уже начали широкомасштабное информирование населения о предстоящих выборах президента России. Для этого в населенных пунктах Кубани размещают широкоформатные печатные материалы на фасадах зданий и крупных конструкциях на улицах. Информация о выборах появилась на светодиодных панелях и экранах.

Помимо этого, сотрудники избирательной комиссии начали печатать тематические плакаты формата А2, А3 и А4 для размещения в общественных местах, сообщает пресс-служба избирательной комиссии Краснодарского края.

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