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Владимир Путин будет баллотироваться на пост президента России

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/vladimir-putin-budet-ballotirovatsya-na-post-prezidenta-rossii
Владимир Путин будет баллотироваться на пост президента России
Владимир Путин. Фото пресс-службы Кремля

Президент России Владимир Путин 8 декабря провел встречу с участниками спецоперации, которая состоялась после церемонии ко Дню Героев Отечества в Кремле.

С соответствующей просьбой к действующему президенту обратился спикер парламента ДНР Артем Жога. Владимир Путин ответил согласием, рассказали участники.

Полномочия Путина на посту главы государства истекают 7 мая 2024 года, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», выборы президента России в 2024 году назначили на 17 марта

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