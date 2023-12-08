Владимир Путин будет баллотироваться на пост президента России

Президент России Владимир Путин 8 декабря провел встречу с участниками спецоперации, которая состоялась после церемонии ко Дню Героев Отечества в Кремле.

С соответствующей просьбой к действующему президенту обратился спикер парламента ДНР Артем Жога. Владимир Путин ответил согласием, рассказали участники.

Полномочия Путина на посту главы государства истекают 7 мая 2024 года, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», выборы президента России в 2024 году назначили на 17 марта