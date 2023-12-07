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Выборы президента России в 2024 году назначили на 17 марта

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/vybory-prezidenta-rossii-v-2024-godu-naznachili-na-17-marta
Выборы президента России в 2024 году назначили на 17 марта
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Решение об этом приняли сенаторы Совет Федерации на заседании 7 декабря.

«Назначить выборы президента России на 17 марта 2024 года», — говорится в постановлении Совфеда, которое вступило в силу со дня опубликования, сообщает RT.

Согласно 102 статье Конституции РФ, назначение президентских выборов является исключительным полномочием Совета Федерации.

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