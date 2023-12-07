Выборы президента России в 2024 году назначили на 17 марта
Политика
07.12.2023 10:26
Решение об этом приняли сенаторы Совет Федерации на заседании 7 декабря.
«Назначить выборы президента России на 17 марта 2024 года», — говорится в постановлении Совфеда, которое вступило в силу со дня опубликования, сообщает RT.
Согласно 102 статье Конституции РФ, назначение президентских выборов является исключительным полномочием Совета Федерации.
Читайте также: президент России Владимир Путин заявил, что попытки вмешательства в выборы в России будут пресекаться.