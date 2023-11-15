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Путин: попытки вмешательства в выборы в России будут пресекаться

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-popytki-vmeshatelstva-v-vybory-v-rossii-budut-presekatsya
Путин: попытки вмешательства в выборы в России будут пресекаться
Фото Михаила Метцеля/POOL/ТАСС

Президент России Владимир Путин 15 ноября в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево провел встречу с представителями избиркомов, которая приурочена к 30-летию избирательной системы РФ.

Во время мероприятия глава российского государства отметил, что власти и впредь будут делать все необходимое, чтобы исключить любое незаконное вторжение в ход избирательных процессов.

«Попытки внешнего и внутреннего вмешательства, давление на избирательный процесс будут пресекаться», — отметил Владимир Путин.

Во время мероприятия Путин вручил госнаграды председателю ЦИК Элле Памфиловой и представителям избиркомов из Донецкой Народной Республики (ДНР). Награды также получили Вячеслав Дзюба, Наталья Дзюба, Татьяна Московчук и Инна Охременко.

Президент РФ в рамках встречи пообщается с членами Центральной избирательной комиссии и руководителями региональных избиркомов, сообщает ТАСС.

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