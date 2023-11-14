Путин утвердил уточняющий порядок проведения выборов президента закон

Президент России Владимир Путин 14 ноября подписал закон, который утверждает поправки к закону о выборах президента России.

Документ вступает в силу с момента официального опубликования.

Среди поправок — допуск на заседания избирательной комиссии только тех представителей средств массовой информации, которые осуществляют деятельность на основании трудового договора. Также вводятся ограничения на проведения фото- и видеосъемки на избирательных участках в воинских частях. Исключение составят только случаи, когда работа представителей СМИ будет согласована с командиром части.

В соответствии с поправками фото- и видеосъемку на избирательных участках смогут вести только те, у кого есть на это право в соответствии с законом. Также в документе прописано, что необходимо сохранять конфиденциальность персональных данных, которые фигурируют в списках избирателей и других документах.

Кроме того, голосование на федеральных выборах в регионах с введенным военным положением может проходить только по итогам консультаций ЦИК с Минобороны, ФСБ и главой региона.

На избирательных участках за рубежом руководители российских дипмиссий смогут устанавливать продолжительность, начало и конец голосования в том случае, если оно может быть опасным для жизни и здоровья россиян. Также закон позволяет вести реестр надомного голосования в электронном виде.

Другая поправка обязывает зарегистрированного кандидата сообщать о появившейся судимости в письменной форме в избирком. Еще одна — регулирует вопросы зарплаты членов комиссий и закрепляет возможность софинансирования выборов из местного и федерального бюджетов.

Также закон определяет максимальную стоимость изготовления агитационных материалов — 2% от прожиточного минимума на единицу продукции, сообщает радио Sputnik.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», совфед одобрил поправки в закон о выборах президента России.