Совфед одобрил поправки в закон о выборах президента России

Совет Федерации на заседании 8 ноября одобрил поправки в закон о выборах президента. Ранее их поддержали в конституционном комитете СФ и комитеты-соисполнители.

По словам первого заместителя председателя конституционного комитета Совфеда Владимира Полетаева, в соответствии с принятыми поправками введут запрет на проведение агитации на всех заблокированных интернет-ресурсах.

Кроме того, уточняются правила голосования на избирательных участках за границей, а также устанавливается предельная стоимость изготовления агитационных материалов, которая составит не более 2% от прожиточного минимума на душу населения в России.

Еще, согласно поправкам, в случае введения военного положения на части территории России выборы в этом регионе могут проводиться в соответствии с законом об основных гарантиях избирательных прав. В этом случае Центральная избирательная комиссия может установить особые правила и процедуры подготовки и проведения выборов. Сейчас военное положение действует в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях.

Поправки также уточняют формулировки, касающиеся возможности софинансирования избирательного процесса из региональных бюджетов. Кроме того, они затрагивают правила фото- и видеосъемки на избирательных участках в воинских частях, сообщает RT со ссылкой на РИА «Новости».

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