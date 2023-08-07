Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В Госдуме предложили клеймить компании, допустившие утечку персональных данных

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gosdume-predlozhili-klejmit-kompanii-dopustivshie-utechku-personalnyh-dannyh
В Госдуме предложили клеймить компании, допустившие утечку персональных данных
Фото Романа Сорокина, «Кубань 24»

В планах разработать и внедрить специальный знак «ненадежного оператора персональных данных» для компаний, которые допустили утечку информации о своих клиентах.

С такой инициативой выступил зампредседателя Госдумы Борис Чернышов. По его словам, такой знак поможет россиянам понять, каким компаниям не стоит доверять свои персональные данные. В частности, это повысит информированность особо уязвимых категорий — несовершеннолетних и пожилых людей, а также стимулирует операторов персональных данных лучше заниматься их защитой.

Соответствующее письмо с этим предложением направлено главе Минцифры Максуту Шадаеву. Как добавил депутат, об утечке персональных данных порой сообщают даже крупнейшие российские компании, в том числе сервисы по доставке продуктов, еды и посылок, медицинские организации, интернет-магазины и другие, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», за 2022 год в сеть «утекли» персональные данные порядка 100 млн россиян.

Статьи
Рак мочевого пузыря: симптомы, прогнозы и лечение
Рак мочевого пузыря: симптомы, прогнозы и лечение
Какой сегодня праздник: что отмечают 7 августа
Какой сегодня праздник: что отмечают 7 августа
День кубанского футбола: история и современность
День кубанского футбола: история и современность
Какой сегодня день: что отмечают 6 августа
Какой сегодня день: что отмечают 6 августа
Какой сегодня праздник: что отмечают 5 августа
Какой сегодня праздник: что отмечают 5 августа
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях