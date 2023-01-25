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За 2022 год в сеть «утекли» персональные данные порядка 100 млн россиян

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/za-2022-god-v-set-utekli-personalnye-dannye-poryadka-100-mln-rossiyan
За 2022 год в сеть «утекли» персональные данные порядка 100 млн россиян
Фото Pexels, pixabay.com

Эксперты отмечают, что по итогам прошлого года утечки персональной информации граждан РФ выросли в 40 раз.

В открытом доступе оказывались номера телефонов, адреса, подробности покупок и почтовых отправлений примерно 100 млн человек. Это две трети всех граждан России.

Эксперты связывают это с обострением геополитической ситуации и развязанной кибервойной против РФ. Также специалисты отмечали активность хакерских группировок Anonymous, IT Army of Ukraine, GhostSec, NB65 по привлечению к своей деятельности обычных пользователей. Пик «вербовки в хакеры» пришелся на апрель 2022 года. Тогда на теневых форумах насчитывалось порядка 10 тыс. сообщений с подобными предложениями.

С июля 2021 года по июнь 2022 года хакеры похитили 970,5 млн строк записей о персональных данных. Для сравнения: за аналогичный период годом ранее этот показатель составлял 24 млн строк.

Отмечается, что почти 823 млн строк утекли в феврале из базы данных службы доставки СДЭК.

По оценкам экспертов, в текущем году активность хакеров возрастет, но объем слитых в сеть данных вряд ли увеличится. Специалисты полагают, что опыт защиты от хакерских атак, полученный в прошлом году, позволит этого избежать, пишет газета «Известия».

Читайте также: в Краснодарском крае задержали хакера, распространявшего вирусные программы в интернете.

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