За прошлый год выдача потребкредитов в Краснордарском крае сократилась на 26,9%

В 2022 году на Кубани выдали 476,4 тыс. потребительских кредитов, что на 26,9% меньше, чем в 2021 году. Тогда было выдано 651,5 тыс. единиц потребкредитов.

По данным исследования Национального бюро кредитных историй, по количеству выданных кредитов Кубань заняла третье место среди регионов РФ, уступив Москве (715,3 тыс. ед. потребкредитов) и Московской области (608,4 тыс. ед. потребкредитов). При этом отмечается, что в Москве и области также фиксируется снижение количества выданных потребительских кредитов — на 21,9% и на 23,5% соответственно.

Также в пятерке лидеров Республика Башкортостан (461,7 тыс. ед. потребкредитов, снижение на 21,0%) и Санкт-Петербург (439,7 тыс. ед. потребкредитов, снижение на 21,9%).

Сильнее всего выдача кредитов сократилась в Самарской области — на 28,4%. Число выданных там кредитов составляет 271,9 тыс. ед.

Всего в РФ за прошлый год выдали 12,53 млн потребкредитов. Это на 27,1% меньше, чем в 2021 году.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что ситуация схожа с 2020 годом и его «карантинной» весной.

«Общее охлаждение в этом сегменте, в целом, обусловлено более консервативной кредитной политикой банков, отказывающих клиентам с недостаточным значением Персонального кредитного рейтинга (ПКР) и избыточной долговой нагрузкой. Сокращение выдачи в потребительском кредитовании также связано с тем, что в последнее время граждане все больше склоняются к сберегательной модели финансового поведения, не стремясь к наращиванию своей долговой нагрузки», — цитирует Волкова пресс-служба НБКИ.

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