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Уровень безработицы на Кубани по итогам IV квартала 2022 года составил 3,2%

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/uroven-bezrabotitsy-na-kubani-po-itogam-iv-kvartala-2022-goda-sostavil-3-2
Уровень безработицы на Кубани по итогам IV квартала 2022 года составил 3,2%
Фото Ruca Souza, pexels.com

В рейтинге российских регионов по уровню безработицы Краснодарский край занял 26 место.

В сравнении с аналогичным периодом 2021 года уровень безработицы в Краснодарском крае снизился на 1,4 п. п. и составил 3,2%. Среднее время поиска работы в регионе — 5 месяцев.

В целом в России число безработных граждан, в сравнении с итогами IV квартала 2022 года, снизилось на 0,6% и составило около 3,7 %. Среднее время, за которое жители страны находили работу, — 6 месяцев.

Наиболее благоприятная ситуация на рынке труда сложилась в Камчатском крае, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. Там уровень безработицы составляет 1,9%, 1,6% и 2% соответственно. Также в первой пятерке Санкт-Петербург с 2,1% и Татарстан с 2,2%.

Сложнее всего найти работу жителям Ингушетии. Там уровень безработицы составил 28,4 %. Строчкой выше находится Северная Осетия — 11,9%, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее президент России Владимир Путин заявил, что уровень безработицы в РФ по итогам 2022 года составил 3,7%.

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