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Путин заявил, что уровень безработицы в РФ по итогам 2022 года составил 3,7%

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-zayavil-chto-uroven-bezrabotitsy-v-rf-po-itogam-2022-goda-sostavil-3-7
Путин заявил, что уровень безработицы в РФ по итогам 2022 года составил 3,7%
Владимир Путин. Фото пресс-службы президента РФ

Об этом президент России Владимир Путин рассказал 11 января на совещании с членами Правительства.

«Мы закончили 2022 год с минимальным уровнем безработицы — 3,7%. И с более низким уровнем, чем прогнозировалось, инфляции», — сказал Путин.

Президент отметил, что российская экономика находится в стабильном состоянии и активно развивается. Путин добавил, что такие темпы сохранятся в течение всего 2023 года, и подчеркнул, что с Россией в ушедшем году не произошло ничего из того, что ей предрекал противник, сообщает RT.

Читайте также: в России максимальный размер пособия по безработице в 2023 году составит почти 12,8 тыс. рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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