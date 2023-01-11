Путин заявил, что уровень безработицы в РФ по итогам 2022 года составил 3,7%

Об этом президент России Владимир Путин рассказал 11 января на совещании с членами Правительства.

«Мы закончили 2022 год с минимальным уровнем безработицы — 3,7%. И с более низким уровнем, чем прогнозировалось, инфляции», — сказал Путин.

Президент отметил, что российская экономика находится в стабильном состоянии и активно развивается. Путин добавил, что такие темпы сохранятся в течение всего 2023 года, и подчеркнул, что с Россией в ушедшем году не произошло ничего из того, что ей предрекал противник, сообщает RT.

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