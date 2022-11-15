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В России максимальный размер пособия по безработице в 2023 году составит почти 12,8 тыс. рублей

Экономика
15.11.2022 20:54
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-maksimalnyj-razmer-posobiya-po-bezrabotitse-v-2023-godu-sostavit-pochti-12-8-tys-rublej
В России максимальный размер пособия по безработице в 2023 году составит почти 12,8 тыс. рублей
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации 15 ноября.

Согласно документу, максимальный размер пособия по безработице на следующий год утвержден в размере 12 тыс. 792 рублей. Минимальный — в размере 1,5 тыс. рублей.

«Установить на 2023 год: для граждан, признанных в установленном порядке безработными, за исключением граждан предпенсионного возраста, указанных в статье «О занятости населения в Российской Федерации», минимальную величину пособия по безработице в размере 1,5 тыс. рублей, максимальную величину пособия по безработице в размере 12 тыс. 792 рубля — в первые три месяца выплаты пособия по безработице, 5 тыс. рублей в следующие три месяца периода выплаты пособия по безработице», — говорится в постановлении.

Постановление правительства вступит в силу с 1 января 2023 года.

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