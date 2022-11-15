Госдума РФ приняла закон о едином пособии семьям с детьми

Фото Романа Сорокина, «Кубань 24»

Госдума во II и III чтении приняла закон о пособии гражданам, имеющим детей. Его внесли в проект федерального бюджета на 2023–2025 годы.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, единые условия выплаты пособий позволят поддержать все нуждающиеся семьи. На эти цели из федерального и региональных бюджетов будет направлено 1,7 трлн рублей.

Пособие будут получать семьи с доходами ниже одного прожиточного минимума на человека. Оно объединит действующие меры поддержки — пособие беременным, вставшим на учет на раннем сроке, выплаты в связи с рождением или усыновлением ребенка до 3 лет, а также на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет.

Также пособие можно будет оформить за счет средств маткапитала.

«Еще одно важное решение — семьи с доходом ниже одного прожиточного минимума на человека получат возможность за счет средств материнского капитала оформить ежемесячную выплату вне зависимости от количества детей. Сейчас родители могут это сделать только при рождении второго ребенка», — цитирует Володина пресс-служба Государственной Думы РФ.

Читайте также: в Краснодарском крае с начала года выплату при рождении первенца получили около 62 тыс. семей.