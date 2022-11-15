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В Краснодарском крае с начала года выплату при рождении первенца получили около 62 тыс. семей

Общество
15.11.2022 12:13
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-s-nachala-goda-vyplatu-pri-rozhdenii-perventsa-poluchili-okolo-62-tys-semej
В Краснодарском крае с начала года выплату при рождении первенца получили около 62 тыс. семей
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Финансовую помощь семьям выплачивают по нацпроекту «Демография». Об этом сообщила вице-губернатор Анна Минькова.

Всего с января по октябрь выплаты получили около 65 тыс. кубанских семей.

«Претендовать на ежемесячную выплату в размере 12 тыс. 962 рублей могут семьи, чей доход не превышает 29 тыс. 130 рублей на человека. Она предоставляется со дня рождения ребенка, если родители обратились в органы соцзащиты с заявлением не позже полугода с момента его рождения. Пособие можно получать в течение трех лет со дня рождения первенца. Переоформлять его нужно раз в год», — рассказала Анна Минькова.

Кроме того, семьи получают выплаты на третьего и последующих детей, а также региональный маткапитал в рамках проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей». Объем финансирования в 2022 году — 12,4 млрд рублей.

Обратиться за выплатами на детей можно в любом МФЦ, через «Госуслуги» или интерактивный портал соцзащиты и в управление соцзащиты по месту жительства, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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