В Краснодаре 18 ноября пройдет день оказания бесплатной правовой помощи детям

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Будут работать несколько пунктов бесплатных правовых консультаций по вопросам прав детей.

Акция проводится в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям. Обратиться за помощью можно будет в несколько пунктов:

— пункт оказания правовой помощи несовершеннолетним и их законным представителям — с 9:00 до 13:00 по адресу: улица Северная, 279, каб. 66 и по телефонам: 8 (861) 259-30-77 и 8 (861) 251-85-91;

— отделение национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в Краснодарском крае на улице Красной, 42, каб. 32 (второй этаж) или по телефону 8 (989) 231-65-41;

— муниципальное юридическое бюро по правовым вопросам, касающихся защиты прав и законных интересов несовершеннолетних — на улице Красной, 143/1 с 9:00 до 17:00 и по телефонам: 8 (952) 864-21-12, 8 (952) 820-42-42, 8 (952) 848-08-00, 8 (861) 255-26-92, 8 (861) 255-27-37, 8 (861) 255-27-22.

Задать вопросы в пункте муниципального юридического бюро смогут дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также их законные опекуны. Также обратиться могут люди, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, усыновители, по вопросам устройства ребенка на воспитание в семью, дети-инвалиды и их законные представители, сообщает пресс-служба мэрии.