За прошлый год в 20 муниципалитетах Кубани благоустроили 29 воинских захоронений

На эти работы направили около 102 млн рублей. Мероприятия по ремонту и благоустройству воинских захоронений в крае продолжатся в этом году.

По словам замглавы Кубани Александра Власова, в этом году в 25 муниципальных образованиях приведут в порядок 57 воинских захоронений. Соответствующее соглашение краевой департамент по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью уже заключил с муниципалитетами.

«Общая сумма выделенного финансирования из федерального, краевого и местных бюджетов превышает 108 млн рублей», — сообщил Власов.

Александр Власов отметил, что в планах на будущий год провести работы по ремонту и благоустройству на более чем 45 воинских захоронениях.

«С 2025 года на деятельность по ремонту и благоустройству воинских захоронений планируем ежегодно выделять из краевой казны по 80 млн рублей, не считая средств федеральных и местных бюджетов», — добавил вице-губернатор.

На Кубани за прошлый год поисковые отряды нашли и эксгумировали останки 148 советских воинов. Удалось установить имена двух из них. Также в регионе провели восемь торжественных захоронений, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: власти Ростова-на-Дону определили, как будут выглядеть захоронения героев СВО.