Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Власти Ростова-на-Дону определили, как будут выглядеть захоронения героев СВО

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vlasti-rostova-na-donu-opredelili-kak-budut-vyglyadet-zahoroneniya-geroev-svo
Власти Ростова-на-Дону определили, как будут выглядеть захоронения героев СВО
Власти Ростова-на-Дону определили, как будут выглядеть захоронения героев СВО

Администрация Ростова-на-Дону в июне определила три квартала на Аллее Героев на Северном кладбище для захоронения бойцов, погибших в ходе специальной военной операции и награжденных орденом Мужества или медалью «За отвагу».

В мэрию города обратились родственники погибших бойцов с просьбой об оформлении мест воинских захоронений в единообразном виде. На заседании Гордумы за администрацией Ростова закрепили возможность создавать воинские захоронения и определять их единый облик.

Согласно решению властей, каждое захоронение будет состоять из армированного бетонного цоколя с облицовкой черной керамогранитной плиткой, на которой будет установлена стела прямоугольной формы высотой 120 см и шириной 60 см, тумба и цветник из искусственного газона. На стелу будет нанесено фото погибшего, фамилия, имя, отчество, даты рождения и смерти.  На прилегающей территории высадят декоративные деревья, цветы, положат тротуарную плитку и установят столы и скамьи, сообщает портал Donnews.ru.

Читайте также: на СВО на Украине участвуют более 5,5 тыс. казаков Кубанского казачьего войска.

Статьи
Рак горла: симптомы, прогнозы и лечение
Рак горла: симптомы, прогнозы и лечение
Водяной орех чилим: что это, польза и вред
Водяной орех чилим: что это, польза и вред
7 причин слушать музыку для здоровья
7 причин слушать музыку для здоровья
Диетолог рассказала, что стоит есть летом, а от чего следует отказаться
Диетолог рассказала, что стоит есть летом, а от чего следует отказаться
Ароматические палочки: польза и вред благовоний
Ароматические палочки: польза и вред благовоний
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях