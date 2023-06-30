Власти Ростова-на-Дону определили, как будут выглядеть захоронения героев СВО

Администрация Ростова-на-Дону в июне определила три квартала на Аллее Героев на Северном кладбище для захоронения бойцов, погибших в ходе специальной военной операции и награжденных орденом Мужества или медалью «За отвагу».

В мэрию города обратились родственники погибших бойцов с просьбой об оформлении мест воинских захоронений в единообразном виде. На заседании Гордумы за администрацией Ростова закрепили возможность создавать воинские захоронения и определять их единый облик.

Согласно решению властей, каждое захоронение будет состоять из армированного бетонного цоколя с облицовкой черной керамогранитной плиткой, на которой будет установлена стела прямоугольной формы высотой 120 см и шириной 60 см, тумба и цветник из искусственного газона. На стелу будет нанесено фото погибшего, фамилия, имя, отчество, даты рождения и смерти. На прилегающей территории высадят декоративные деревья, цветы, положат тротуарную плитку и установят столы и скамьи, сообщает портал Donnews.ru.

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